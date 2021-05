El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, reiteró este martes su intención de que el clásico entre Colón y Unión, por la 13ra. fecha de la Copa de la Liga Profesional, se juegue de noche para que a su finalización ya rija el horario de restricción en la circulación de personas, a fin de evitar aglomeraciones por cuestiones sanitarias.



Sin embargo, la postura del mandatario choca con lo previsto por la Liga Profesional, que pretende que los equipos con chances de clasificar a los cuartos de final jueguen a la misma hora.



Perotti dijo este martes en rueda de prensa que esta tarde habrá reuniones en el área de Seguridad, con funcionarios del municipio de Santa Fe y dirigentes de los clubes.



"Lo que se estará buscando son las mejores acciones que nos permitan no tener concentraciones, no tener desplazamientos después del partido, y el horario en eso tiene mucho que ver", indicó Perotti.



Al igual que lo ocurrido en el clásico de la fecha pasada entre Rosario Central y Newell's Old Boys, el Gobierno provincial quiere que el partido concluya luego de las 20, horario en que comienzan las restricciones de circulación en las calles.



"Sabemos las complicaciones de cuando se entra en las últimas fechas, hay varios equipos que tienen posibilidades, todos quieren jugar en el mismo horario", admitió Perotti, quien no obstante reiteró que la provincia evaluó "cuáles son las posibilidades dentro de la prioridad sanitaria y los horarios que tenemos planteados en la provincia de Santa Fe".



En ese sentido, dijo que "ojalá se puedan compatibilizar los intereses, ojalá cada uno entienda que esta vez tocará no movilizarse, no festejar, hacerlo de manera distinta".



Además, dijo que "a todos nos encantaría ir a la cancha a festejar, pero estamos luchando contra una pandemia que se presenta más agresiva que nunca y atacando a gente joven".



Lo cierto es que por el momento no se ha definido ni el día y el horario del clásico que tendrá como escenario el estadio Brigadier López, cuyos puntos son fundamentales para Unión, que necesita ganar para asegurarse un lugar en los cuartos de final.