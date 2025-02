Bombazo

La presencia de Mariano Soso en el clásico no está garantizada Parte de la dirigencia de Newell's analiza despedir al entrenador si su equipo no mejora sustancialmente su rendimiento ante Defensa y Justicia; e incluso hay quienes ponen en duda que dirija el miércoles. Al bajísimo nivel futbolístico mostrado se le sumaron declaraciones que no gustaron a directivos y jugadores.