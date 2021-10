El crack Lionel Messi marcó este domingo su gol 80 con Argentina en la goleada 3-0 ante Uruguay en el postergado de la 5ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y continúa escribiendo la historia.



Messi abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, con ayuda de Lautaro Martínez, y extendió así su efectividad en la red.



Al final del partido, Messi recibió un premio por ser el máximo goleador de selecciones en Sudamérica, un récord que desbancó al mítico e histórico Pelé.



El capitán del seleccionado argentino superó la marca de Godfrey Chitalu, oriundo de Zambia, quien ostentaba 79, y alcanzó al japonés Kunishige Kamamoto (80) en el cuarto lugar.



El crack rosarino continúa a la caza de la marca de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico con selecciones, quien contabiliza 112.



El primero tanto de Messi en la Argentina lo marcó a Croacia, el 1 de marzo de 2006, en un triunfo 3-2 en Suiza.



Los 10 máximos goleadores históricos con selecciones son:



1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 112 goles en 183 partidos.



2- Ali Daei (Irán): 109 en 149.



3- Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89.



4- LIONEL MESSI 80 en 155 y Kunishige Kamamoto (Japón): 80 en 84.



6- Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 108.



7- Hussein Saeed (Irak): 78 en 137 (0.57).



8- Pelé (Brasil): 77 en 92 (0.84).



9- Sándor Kocsis (Hungría): 75 en 68 (1.10).



10- Bashar Abdullah (Kuwait): 75 en 133 (0,56).



El detalle de todos los goles de Lionel Messi en la selección argentina (fecha, rival, cantidad de tantos marcados, resultados y torneos) es el siguiente:



01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso



16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006



05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso



08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007



11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007



15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias



19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias



5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso



11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias



11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso



28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias



14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso



7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso



19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso



9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso



20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso



7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias



15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias



29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso



2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias



9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso



15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso



7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias



12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias



16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias



22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias



15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso



19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias



7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso



15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014



21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014



25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014



14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso



12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso



13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015



4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso



8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso



29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias



11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016



19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América



22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América



1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias



15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias



23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias



10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias



30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso



26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018



7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso



19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019



16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso



18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso



8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias



3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias



14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021



28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021



3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021



9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias.



10/10/2021 vs Uruguay 1 (3-0) Eliminatorias.