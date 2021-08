El hijo de Michael Ballack murió este jueves por la madrugada en un accidente en cuatriciclo mientras practicaba quad. Emilio tenía 18 años y estaba con su familia de vacaciones en Portugal en una casa que estaba comprado hace algunos años.

Emilio Ballack fue víctima de un brutal choque en un quad en un terreno cercano a la casa y las autoridades no pudieron hacer nada por su vida. Según cuenta la cadena TVI24 , el cuerpo del joven fue transportado a los servicios de Medicina Legal del Hospital do Litoral Alentejano , en Santiago do Cacém.

El hijo del ex futboli sta recientemente publicado en sus redes sociales imágenes de la zona de Portugal en la que se encontraban de vacaciones con su familia. Su cuenta de Instagram @Emilioballack, en la que contaba con 5.184 seguidores, ya no está activa.