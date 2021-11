El entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, realizó una "catarsis", como él mismo confesó, tras la eliminación en semifinales de Copa Argentina, al sostener que "todo el mundo quería que Boca llegara a la final, pero encima ellos se quejaban antes de jugar, y entonces, si ese club justamente hace eso, que queda para los demás ".

"No me gustó que Boca se quejara, justamente Boca, de que nosotros no teníamos un día de descanso más que ellos. Porque si ellos se quejan, que nos queda a lo demás. No me gusta llorar, pero me molesta que los equipos poderosos salgan a hablar y quejarse, porque siempre condicionan a los árbitros ", le dijo Milito a TyC Sports.

"Porque Boca es un imperio contra el que nosotros deberíamos jugar y como esto es un gran negocio, todos querían, incluida la prensa, que pasaran ellos y no nosotros", apreció.

"Por eso hay que recordar lo que pasó años atrás en Boca-Central con el arbitraje de (Diego) Ceballos" evocó Milito, en referencia al grosero error que cometió el juez en aquella final del 2015, cuando sancionó como penal una infracción que se cometió fuera del área y que le pagaron –en aquel entonces- enderezar el triunfo en favor del conjunto que dirigía Rodolfo Arruabarrena.