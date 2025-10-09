El exentrenador de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a los 69 años, será velado este jueves en La Bombonera, según informaron desde el Club Atlético Boca Juniors.

De 10 a 22 horas, el club abrirá sus puertas para despedir al DT en el hall central de Brandsen 805. En tanto, el velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el club agregó: "Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".

En tanto, Boca decretó duelo por el fallecimiento del director técnico, por lo cual cesaron todas las actividades deportivas y culturales para este jueves.