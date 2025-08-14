La Scaloneta disputará dos amistosos entre el 8 y 14 de octubre, a modo preparación para el Mundial 2026, en Chicago y Nueva Jersey, Estados Unidos.

Aunque ya tiene las sedes, el conjunto albiceleste no puedo econtrar rival. En un principio, iba a ser México, pero como ya tenía pautados otros compromisos para esa fecha, desestimaron este duelo ante Argentina.

De esta forma, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia deberá buscar un nuevo contrincante para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni sume minutos en la previa del Mundial.

Cabe recordar que la Selección afrontará en septiembre los dos partidos restantes de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, por lo que ambos cruces servirían para probar aquellos futbolistas que podrían completar la nómina para la Copa del Mundo.