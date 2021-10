Cada reencuentro de Lionel Messi con el público es una nueva aventura y en la victoria de este domingo sobre Uruguay por 3 a 0 como local en el estadio Monumental no defraudó y a los 37 minutos del primer tiempo hizo estallar las gargantas locales.

El rosarino se mostró participativo con la pelota, a pesar de la dolencia en la rodilla izquierda que lo tuvo a maltraer en las últimas horas, e involucrado en la presión cuando la pelota estuvo en pies rivales. De hecho, en el gol festejó con enorme efusividad, sabiendo que su tanto 80 en el seleccionado sirvió para destrabar una historia complicada, que no terminó en desventaja por el trabajo de Emiliano Martínez.

Es que el arquero de Aston Villa respondió, al igual que en Paraguay, cuando lo exigieron y así demostró que el arco tiene custodio para largo rato.

Otro hombre clave fue Rodrigo De Paul. Su visión de juego generó un engranaje perfecto y alimentó a sus compañeros de arriba cada vez que pidió el pase. Uno de los tres puntos altos de la noche. Y además marcó el segundo gol y puso la asistencia del tercero del "Toro" Lautaro Martínez.



Uno por uno



Emiliano Martínez (9): Se mostró firme en las primeras intervenciones. Le ahogó el grito de gol a Luis Suárez y reaccionó bien en el rebote. Y a los 20 minutos de la etapa inicial le sacó otra volea al atacante de Atlético de Madrid y tomó el rebote sin complicaciones. Una garantía para el equipo de Lionel Scaloni, que no la pasó bien en el primer tiempo. Un debut frente a la gente a la altura de lo mostrado en estos meses.



Nahuel Molina (6): No tuvo trabajo por su zona, subió por el lateral cuando la jugada lo pidió, aunque sin precisión en los centros.



Cristian Romero (7): Sólido en todas las líneas, por arriba y por abajo. Comenzó con un corte suyo un ataque prometedor en el que Martínez definió desviado. De enorme prestancia y categoría para imponerse por arriba y para salir por abajo, cortó cuando la jugada lo pidió y también le dio aire a sus compañeros para adelantar las líneas. Cubrió siempre bien los espacios.



Nicolás Otamendi (6): Perdió el duelo con Luis Suárez, cada centro cruzado o juego por su zona derivó en una chance concreta para el centrodelantero. Uruguay lo exigió poco y respondió de mala manera, más allá de ser una opción de salida desde el fondo como pase inicial para conectar a los mediocampistas. En el segundo tiempo estuvo mejor parado y no sufrió con Edinson Cavani.



Nicolás Tagliafico (6): Bien en los dos costados de la cancha. Mejor en ataque porque en defensa no trabajó demasiado. Mereció el gol.



Rodrigo De Paul (9): Amo y señor del medio. Siempre la opción clave de salida. Su permanencia le dio descanso a Messi, que no debió bajar como en los viejos tiempos para tomar contacto con la pelota. Jugó con una enorme templanza, manejó los pasajes sobre todo en el peor período. Clave en la elaboración ofensiva. Hizo el gol que encaminó la victoria.



Leandro Paredes (6): Sobrio en el medio. No padeció ser el volante de marca en una zona del campo que fue de tránsito.



Giovani Lo Celso (7): Mejoró mucho su pase al ataque, pisó el área y contó con una opción clara en el primer tiempo que el travesaño se la negó.



Nicolás González (6): Llegó cuando tuvo que hacerlo, no pesó demasiado en el partido pero su intento de definición en el 1-0 distrajo a Fernando Muslera, que reaccionó tarde.



LIONEL MESSI (10): Su gol destrabó una noche compleja frente a un sistema defensivo cerrado y con sobrepoblación de defensores uruguayos. Se lo vio enchufado y con cambio de velocidad, más allá de sus dolencias musculares. Una pesadilla para sus marcadores. Su capacidad para romper líneas hizo que la acumulación de rivales no sirva para sostener el cero.



Lautaro Martínez (8): Resultó molesto para los defensores y de tanto ir consiguió el premio del gol para mantener su contundente promedio en como atacante del seleccionado.



Ingresaron



Joaquín Correa (6): Sin chances concretas.



Ángel Di María (6): Picante e intrépido con los minutos que le tocó estar. Messi lo dejó de cara al gol y se la picó a Muslera, que le tapó con una mano.



Julián Álvarez: No califica, ingresó 15 minutos.



Exequiel Palacios: No califica, ingresó 15 minutos.



Facundo Medina: No califica, ingresó 10 minutos.