La Major League Soccer (MLS) y la Concacaf determinaron que Yassine Cheuko, guardaespaldas personal de Lionel Messi en Estados Unidos, no podrá estar en el campo de juego durante los partidos.

La medida fue confirmada por el propio afectado, quien se expresó en sus redes sociales tras recibir la notificación oficial. "Ya no me permiten estar en el campo. Trabajé siete años en Europa con la Ligue 1 y la Champions League, y en todo ese tiempo solo seis personas se metieron al terreno de juego. En 20 meses en la MLS, se han metido 16. Existe un enorme problema aquí, pero yo no soy el problema. Déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos", manifestó el exmilitar.

Cheuko, que fue contratado por David Beckham para reforzar la seguridad del argentino y su familia, había ganado notoriedad en cada partido del Inter Miami al seguir de cerca los movimientos del 10 dentro del césped y evitar que los fanáticos invadieran el campo.