Leo Messi se retiró durante la primera mitad del duelo del DRV PNK Stadium por molestias y es todo un alerta su molestia. El argentino Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró que no cree que "haya lesiones musculares" para Messi, ni para Jordi Alba que también salió, y que después de hablar con ambos jugadores tiene "menos pesimismo" respecto a cuando los tuvo que sustituir en el partido ganado 4-0 a Toronto.

Martino reconoció que no se plantea contar con ellos el domingo para la visita liguera al Orlando, sino piensa ya en la final de Copa US Open del miércoles 27 de septiembre contra el Houston Dynamo. "Son fatigas, no creo que haya lesion muscular y vamos día a día", prosiguió.

Finalmente, opinó que en el caso de Messi se trata de unas molestias con las que el jugador lleva tiempo conviviendo. "Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar", dijo.

La lesión de Messi fue el foco central de la rueda de prensa y Martino habló con sinceridad sobre la situación. Destacó además que no hubo ninguna presión por parte de él o de su cuerpo técnico para que Messi y Alba jugaran ante el Toronto y recordó que se trata de jugadores expertos que saben cómo gestionarse.