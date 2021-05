El Barcelona cierra su temporada en el partido de este sábado ante Eibar, donde no se juega nada. A pesar de haber tenido infinitas chances de ganar el título, los blaugranas no lograron ganar en los partidos importantes y llegan a la útlima fecha sin chances de campeonar. Por esto, el entrenador del equipo catalán le dio libertad a Messi para que comience sus vacaciones antes de finalizar la temporada, y "Leo" ya no acudió al entrenamiento de este viernes.

El título de Liga se dirimirá entre Atlético de Madrid y Real Madrid, aunque a nivel personal es el goleador de La Liga con 30 tantos, seguido de lejos por Gerard Moreno (Villarreal) con 23, Karim Benzema (Real Madrid) 22 y Luis Suárez (Atlético de Madrid) 20.

En cuanto a su futuro en el Barcelona, su contrato finalizará el 30 de junio próximo y se estima que lo renovará, aunque en lo inmediato al objetivo de Messi es regresar a la Argentina antes, para comenzar a entrenar bajo las órdenes de Lionel Scaloni con miras a la Copa América.

La Copa América se jugará desde el 13 de junio al 10 de julio y el partido inaugural lo animarán la Argentina y Chile, en Buenos Aires.