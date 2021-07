Después de 28 años, la Selección Argentina tuvo su desahogo este sábado por la noche con la gran victoria ante Brasil, en el Maracaná. En un show desatado de festejos, Rodrigo De Paul, quien parece haber formado una gran relación con Messi, comenzó un "cantito" para gastar al anfitrión de la Copa, pero el capitán argentino le puso un freno.

El 10 de la albiceleste, que se muestra líder tanto adentro como afuera de la cancha, encabezó todos los cantos de los jugadores, y todo venía bien con el "dale campeón, dale campeón", hasta que el volante, figura de la final, comenzó con: "brasileño, brasileño..", y ahí, el capitán le puso los puntos.

"No, no", le dijo Messi a De Paul, que automáticamente frenó con el canto, al igual que Lo Celso, que ya acompañaba la canción. Sin dudas toda la euforia que llevó a los más jovenes a cantar, no hizo olvidar a Messi su papel de líder, para recordar que era hora de festejar por ellos, y no cargar al rival. Otra buena, Leo, como todas.