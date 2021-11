En la previa del partido ante Brasil, Lionel Messi le cumplió un sueño a un fanático que se acercó al hotel: el hincha se grabó en la piel al rosarino alzando la Copa América conseguida en el Maracaná, y como ya había hecho hace algunos meses con otro aficionado, la Pulga dejó su marca en el dibujo.

"Esto es una locura. Estoy muy emocionado. Justo me encontré a Daddy (Marcelo D'Andrea, fisioterapeuta de la Selección) y le pregunté si Messi podía firmarme. Me dijo que vio la nota que hice en TyC Sports a la mañana y que me estaban buscando", manifestó Franco Argañaraz, movilero de ese canal.

"Se acercó solo, es muy humilde. Se ve que tiene un corazón enorme ese tipo, lo que acaba de hacer no creo que lo haga cualquiera. ¡Me lo tengo que tatuar ya!" Que el tatuador llegue ya porque si no lo mato, ja", continuó.

Y finalizó: "A Leo le gustó el tatuaje. Le recordé que con mi hermano me había metido a la cancha en 2016. Estoy 100% agradecido con él. Lo amo, se ha ganado el corazón de todos nosotros por como es como persona.