Messi habló sobre su ausencia en las Eliminatorias: "Quería estar"

El rosarino Lionel Messi explicó, a través de un breve comunicado en sus historias de la red social Instagram, lo motivos por los cuales no estará presente en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.

“Una lástima perdermer estos dos partidos tan especiales con la Selección, contra Uruguay y Brasil”, comenzó diciendo el capitán de la Scaloneta, y siguió: “Como siempre quería estar, pero en el último una lesión no muy importante, que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

“Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina”, concluyó el delantero del Inter Miami.

En lugar del capitán fue citado el volante Paulo Dybala, de la Roma, además de las reapariciones del extremo Alejandro Garnacho, del Manchester United, y el mediocampista Claudio Echeverri, del Manchester City.