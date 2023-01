Messi festejó el Mundial con una copa trucha: algunos datos inútiles sobre el trofeo

Por Mariano Abrach

Leí una nota en Clarín que me cagó la cabeza. La icónica foto de Messi con la Copa del Mundo, la más megusteada de la historia de Instagram, no es con el trofeo oficial sino con una réplica hecha a pedido de una pareja argentina que la llevó a Qatar con la intención de celebrar en la final.

Como #ClarinMiente estuve un buen rato "investigando" (o sea, googleando) para comprobar esto que leía y pensaba "no puede ser".

Por si no quieren leer la nota original (o no pueden porque es "contenido exclusivo de suscriptores", barrera que salteé gracias a Pocket) el resumen es el siguiente: una pareja de platenses encargó una réplica del trofeo igual en tamaño y peso, y la llevó a la final en Qatar. Cuando el partido se definió a nuestro favor, sacaron su Copa de la mochila y se la dieron a un allegado a Leandro Paredes que estaba entrando al campo de juego para que los nuevos campeones mundiales la autografiaran. En la confusión celebratoria llegó a Messi y se quedó con esta réplica. De hecho, recuerdo en medio de los festejos que mi amigo Mati me dijo "che, hay dos Copas" y yo pensé que habia sido un apuro de FIFA de entregar su réplica oficial para retirar el trofeo original del caos argentino que se estaba armando en la cancha de Lusail. Hasta hoy creí eso, que me enteré de esta historia. La pareja platense se dio cuenta de que era su Copa cuando vieron las fotos después y la identificaron.

No dudé de la veracidad de su relato publicado en "El gran diario argentino" pero sí me mató la intriga de saber cómo la reconocían. Ahi empezó mi deriva googlera. En el transcurso de lecturas, fotos y videos hice una especialización relámpago sobre el trofeo y particularmente respecto a su base que es donde dijeron identificar cuál es la diferencia entre original y su réplica no oficial.

En su caso, por lo que pude apreciar de las fotos comparándolas, la réplica no oficial tiene una base más rugosa y el grabado parece menos nítido y con algunas muescas y detalles. La diferencia es realmente menor, ya que la base está hecha tal cual se reformó tras el Mundial 2018. Luego del campeonato de Rusia la FIFA le encargó a la fábrica italiana Bertoni (que realiza el trofeo desde la primera edición en que se utilizó en 1974) que modificara la base para poder reflejar mejor a los campeones que la levantaron.

Desde entonces se escriben los nombres de los países ganadores en su idioma original con el año del triunfo, en anillos desde afuera hacia adentro. Con esta disposición, se permitirá utilizar este trofeo durante más mundiales que los que originalmente se creía hasta hace un tiempo, ya se podrán inscribir más campeones.

Hasta 2014 se grababan en un listado en una columna vertical y no siempre se respetó la utilización del nombre en idioma oficial, escribiendo en 2010 Spain en lugar de España, por ejemplo. Esto se acostumbra hacer desde 1994, con lo cual entre 1974 y 1990 la base era lisa.

Un dato más es que la Copa que vimos en los multitudinarios festejos del 20 de diciembre es la réplica oficial que la FIFA entrega al país ganador. Como apreciamos en varias fotos, esta tenía una base negra. Esto es porque la base se encarga con posterioridad al Mundial a la citada fábrica italiana.

Y porque desde el 2006 no se entrega al país ganador el trofeo oficial: este solo se utiliza en la premiación, en el sorteo y en la gira mundial que se realiza en la previa de cada campeonato.

Entre 1974 y 2002 el campeón se llevaba el trofeo a su sede y lo devolvía al comienzo del siguiente torneo. Por seguridad y celosía, la FIFA tomó esta determinación, preservando el original.

Para cerrar con lo del principio, lo mejor de la nota del diario son las fotos de Fernando de la Orden con Di María mostrándole a Messi que estaba equivocado de trofeo.

Edito agregando el video de la entrevista a los dueños de la réplica, con un testimonio de Di María aportando a la anécdota: