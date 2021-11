Después de tantas dudas, idas y vueltas, finalmente parece que Messi jugará, y de titular ante Uruguay en Montevideo. El astro argentino entrenó a la par del grupo durante toda la primera parte, y después hizo algo más liviano junto a Paredes, que ya está descartado.

Leo tiene dolencias por un golpe en la rodilla izquierda, que se llevó en Venezuela por las Eliminatorias (el 2 de septiembre, hace ya dos meses) y una molestia en el isquiotibial, que se sobrecarga por el cuidado que él mismo hace de la pierna afectada. Por esa razón, la semana pasada, el rosarino viajó a Madrid para una consulta médica, que consistió en la aplicación de plasma rico en plaquetas, un tipo de tratamiento médico que busca regenerar el tejido muscular lesionado, con la propia sangre del paciente.

En tanto, en París no están muy de acuerdo con la participación de La Pulga, siquiera con la convocatoria. Leonardo, secretario deportivo del conjunto francés, dijo: “No estamos de acuerdo en dejar entrenar en la selección a un jugador que, para nosotros, no está en forma física o que está en fase de rehabilitación. Esto no tiene sentido, y este tipo de situaciones merecen definirse en un acuerdo real con la FIFA”.

Sin embargo, Messi es quien toma la decisión de jugar o no con el seleccionado, así lo firmó en su contrato. Cuando Scaloni lo llamó para saber si contaba con él, el Diez fue claro: "Viajo y estoy para jugar los dos partidos". ¿Estará al 100% para jugar ambos? ¿Arriesgará Scaloni? Lo veremos. Pero hay algo que no genera dudas, Messi quiere jugar los 180 minutos.