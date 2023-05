Javier Mascherano, el DT del seleccionado argentino sub 20 y ex compañero y amigo de Lionel Messi, habló este jueves de los insultos de los hinchas del PSG, los clasificó como “una locura” y aseguró que con el tiempo se arrepentirán de no haberlo "disfrutado".

"Es una lástima porque no se dieron cuenta qué tipo de jugador tuvieron en su equipo. Hace diez años ni el más remoto hincha del París imaginaba tener al mejor de la historia y en vez de disfrutarlo se pasaron dos años criticándolo", opinó Mascherano en diálogo con la radio D Sports.

El ex mediocampista del seleccionado argentino agregó que los hinchas del club parisino también lo hacen por "despecho" ya que Messi ya decidió que no continuará después del 30 de junio.

"Se van a arrepentir. Creo que tiene que ver con un despecho porque por lo que veo no va a seguir y es un poco eso. No haber disfrutado de Messi es una locura. Cualquier equipo daría cualquier cosa por tenerlo cinco minutos y ellos lo tuvieron dos años sin valorarlo", apuntó.

Uno de los referentes del seleccionado argentino también analizó que puede haber cierto rencor por lo que pasó en el Mundial de Qatar donde la Argentina venció a Francia en la final pero consideró que "una cosa no tiene que ver con la otra".

"Si algo no se puede criticar de 'Leo' es su profesionalidad. Es una lástima", insistió.

En cuanto al futuro de su ex compañero y amigo, Mascherano señaló: "Que haga lo que quiera. Se ganó el derecho a hacer lo que lo haga feliz. Los argentinos no le podemos pedir más, ya sería un injusto. Ojalá sea acá porque sería un golazo verlo en vivo todos los fines de semana".