Este domingo tendrá lugar una nueva edición del clásico rosarino entre Newell's y Central. El partido será arbitrado por Andres Merlos y comenzará a las 15.45. Autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia detallaron este jueves el operativo que se llevará adelante en inmediaciones del Parque Independencia y también en distintos puntos de la ciudad. Resaltaron que desalentarán las aglomeraciones de hinchas en la previa y también tras el encuentro.

Según detalló el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, participarán de los operativos 250 efectivos, de los cuales 194 se ubicarán en la zona del estadio.

La cantidad de personas autorizadas para ingresar al Coloso será 530, incluyendo funcionarios y todo el personal destinado al operativo. Lo que es comisión directiva y público, sería 120 personas para el local, y 75 para el visitante, sin plantel.

La prioridad de la cartera de Seguridad es evitar el encuentro de las parcialidades. El clásico se jugará sin público, pero quieren hacer "prevención de daños". "No hay nada que pueda decir, regulaciones que podamos tener, no hay acompañamiento de los clubes que pudieran llegar a evitar lo que por ejemplo vimos cuando Colón salió campeón, donde hubo 40 mil personas en la calle", señaló Llumá al respecto.

En ese sentido, agregó: "Ingenuos seríamos si supusiéramos que manifestaciones de este tipo no fueran a ocurrir. Por eso es que el dispositivo de seguridad implica 250 efectivos con objetivos dispersos por toda la ciudad. De ese total, una parte van a ser de información, caminando la calle, para ir evaluando este escenario dinámico de movimientos y ajustando los dispositivos de acompañamiento. El objetivo es lograr el máximo de prevención para el máximo de cuidado de la ciudadanía, no para evitar lo inevitable. No pecamos de ingenuos, pero ojalá primara la racionalidad a la hora de cuidarnos. Pero tenemos un dispositivo montado y durante el día la implementación va a implicar estar atentos a estas dinámicas cambiantes del escenario en el territorio".

En otro tramo de la conferencia, apuntaron directamente a Carloni: "Publicó en redes sociales: "vengan con todo, traigan bombos, y bombas". Le pedimos que se frene, porque está jugando al gato y al ratón con la policía. La idea es bajar la convocatoria, y no alentar este tipo de manifestaciones".

"Le solicitamos a la dirigencia y a los planteles que por favor tengan responsabilidad, porque tienen una gran responsabilidad social. Les pedimos que no convoquen, y que esta vez no solo lidiamos con la seguridad, sino también con la salud".

Con respecto al tema bares, serán los mismos protocolos que en toda la ciudad. "No podemos evitar lo inevitable, pero tenemos un operativo armado para hacer que todo sea más tranquilo y para cuidar a la gente", culminaron. El operativo arrancará en la noche del sábado y se extenderá hasta la medianoche del domingo.