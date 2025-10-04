Diego Armando Maradona es un universo inabarcable. A casi cinco años de su desaparición física y a 27 de su retiro como jugador profesional, el campeón del mundo en México 86 sigue siendo un tema de debate y conversación en los más diversos ámbitos. Se habla del barrilete cósmico en las cenas familiares, las reuniones con amigos, los medios de comunicación y la universidad.

Teniendo en cuenta la inmensidad de la figura del Diez, la revista “META - Sentidos en juego” organizó el “Primer Congreso internacional sobre Diego Armando Maradona, aproximaciones a un universo inabarcable”, un evento académico, social y político que se desarrollará en la Facultad de Ciencias sociales de la UBA, el 6, 7 y 8 de noviembre.

“Es el primer congreso internacional sobre Maradona de esta magnitud”, aseguró Fabian D'Aloisio, uno de los organizadores de la actividad, en diálogo con Rosario Plus. Según comentó el periodista y fundador de la primera revista de deporte social comunitario de Argentina, hay dos antecedentes donde el Diego fue el centro del debate en una institución educativa de nivel superior: el 11 de mayo de 1991, pasados ​​exactamente cuatro años desde la conquista del primer campeonato, se celebró en Nápoles el “Te Diegum: una jornada de agradecimiento al más grande futbolista de todos los tiempos”. Fue un congreso-debate que, promovido por el comité "La calidad no es poca cosa", se puso frente a frente a intelectuales e hinchas en torno al tema del fútbol-espectáculo, con sus mitologías, sus excesos, sus grandezas y sus miserias. Por otro lado, en 2018, la Secretaría de Extensión del Instituto de Altos Estudios Sociales de la USAM llevaron a cabo las jornadas “Maradó… Maradó… Fútbol, cultura, género y nación en los inicios del siglo XXI”, un espacio donde más de veinte cientistas sociales abordaron la figura de Maradona desde diversas perspectivas: su relación con las ideas de nación y patria, su inclusión dentro de un imaginario de ascenso social y sus cruces con el cine y la música popular, entre otras.

El "Primer Congreso internacional sobre Diego Armando Maradona", contará con:

más de 40 trabajos de investigación de universidades nacionales e internacionales,

15 mesas - debates,

cuatro conferencias internacionales,

más de 15 experiencias artísticas barriales de todo el país,

15 experiencias comunitarias,

la Primera Feria del Libro maradoniana (con venta de libro y presentaciones de libros de alrededor de 30 autores),

una muestra de arte y fotogalería con 80 obras de 60 artistas,

más de 150 expositores de Italia, EEUU, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México.

un Encuentro nacional de muralistas maradonianos.

“Hay experiencias artísticas-sociales maradonianas que se dan en diferentes barrios, desde muralistas hasta comedores, gente que hace un laburo en lo social con Diego como centralidad”, destacó el creador de la cátedra maradoniana "Diegologías".

En las mesas - debate que se desarrollarán se tratarán temáticas como género y feminismo, filosofía, deportes olímpicos, medios de comunicación, etc. Además, el evento contará con tres entrevistas virtuales: una a Jorge Valdano, es compañero de Maradona en la Selección Argentian, Oscar Nicolaus, uno de los impulsores de Te diegum y Esteban Cichello Hübner, quien estuvo detrás de la llegada de Diego a la prestigiosa universidad inglesa de Oxford.

Aunque la mayoría de las propuestas son presenciales, también se transmitirán algunas conferencias y charlas de forma virtual. Cabe aclararon que las actividades del Congreso se realizarán en paralelo al dictado de clases en la UBA y tendrá una entrada con precio “simbólico” para cubrir los gastos mínimos.

Respecto al origen del evento, Fabian D'Aloisio explicó que la idea surgió desde la cátedra Diegologías, una asignatura dentro de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre el universo maradoniano. “En el espacio de formación, donde nos fue muy bien el año pasado, dijimos que había que llevar la propuesta a la universidad y cuando la aceptaron surgió la idea de que sea un Congreso internacional", comentó el periodista.

Presencia rosarina

Al ser consultado sobre la participación rosarina en el "Primer Congreso internacional sobre Diego Armando Maradona", el fundador de la revista “META - Sentidos en juego” comentó: “Hablé con (Alejandro) Verón de la Iglesia maradoniana, para que estén presentes en el evento, y también con los chicos que hicieron las pintadas de Diego en el estadio de Newell's Old Boys".