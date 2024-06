El icónico mediocampista croata Luka Modric mostró toda su emoción al recibir como regalo un modelo de la camiseta alternativa que utilizó Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994.

El grato momento ocurrió en el marco de una entrevista en la previa del debut de su selección en la Eurocopa de Alemania 2024, donde el sábado se enfrentarán a España.

El periodista argentino Francisco Canepa pudo entrevistarlo y cerró la charla obsequiándole la mencionada casaca, perteneciente a la última Copa del Mundo que Maradona pudo disputar como jugador.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Modric la recibió y dijo: “Esto es especial. Es un placer, es una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande y de verdad me emociona”.

Tal fue el estado de agradecimiento del jugador del Real Madrid que, incluso, prometió como devolución regalarle al periodista su camiseta de Croacia en el debut de este sábado.

En la entrevista, el croata también hizo referencia a los dichos de Kylian Mbappé que despertaron polémica en Sudamérica, asegurando que la Eurocopa es más complicada que el Mundial: “No me gusta comparar. La Eurocopa son partidos con selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y equipos de otros continentes. A mí no me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil porque juega todo el mundo, con selecciones de todo el mundo”.

“Puedo entender lo que dijo Mbappé porque al fin se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Para mí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión”, agregó.