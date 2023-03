La Selección Argentina goleó 7-0 a Curazao en Santiago del Estero por un amistoso donde Lionel Messi brilló y superó el centenar de goles con la Albiceleste, pero también tuvo el regreso de Giovani Lo Celso, que volvió a sumar minutos con la Scaloneta tras perderse el Mundial de Qatar 2022 por lesión. Luego del partido, el volante de Villarreal habló con la prensa sobre el drama de aquellos días y también manifestó su felicidad por estar de vuelta con el grupo.

"Es un momento muy emocionante para mí, volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas. Volver a disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de muchos meses. En una lesión así de larga pasás momentos muy duros. Traté de disfrutarlo al máximo, otra vez con el grupo, con el equipo y con nuestra gente. Era un motivo de celebración para todos", expresó el mediocampista.

"La vida, como el fútbol, da revancha. Cuando no me quedó otra opción que operarme tuve que dar vuelta la página. En todo este tiempo lo único que pensaba era en volver a ponerme esta camiseta y volver a disfrutar de lo que fue hoy. Jugar en la Selección Argentina es el sueño máximo de cada jugador y hoy estoy agradecido a la vida por darme esta oportunidad. Agradecido al cuerpo técnico y a los jugadores", agregó más tarde.

Por otro lado, opinó sobre los elogios de Rodrigo De Paul y los gestos que tuvieron sus compañeros. "A Rodri le agradecí lo que dijo. Fue muy movilizante desde el principio. Cuando me enteré que la lesión me impedía jugar el Mundial, que me tenía que operar, estuve tres o cuatro días que lo único que hacía era llorar en el baño, pero la vida te da y te quita. Me dio el nacimiento de mi hija. Después quería estar con el equipo, con ellos, y pude vivir todo, el nacimiento de mi hija y después festejar con mis compañeros", aseguró.

"Si era por mí iba en una pierna al Mundial, pero me tuve que operar, muchos meses de recuperación. Cuando vi que en el amistoso previo salieron con una pancarta me puse a llorar solo en mi casa y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección. Eternamente agradecido a mis compañeros por todos los gestos y las muestras de cariño que tuvieron conmigo", concluyó.