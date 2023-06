Lisandro Martínez le pegó a un ex DT de Newell's y repasó la Copa del Mundo

Lisandro Martínez, una de las piezas claves para la obtención del Mundial y, sobre todo, para lo que se le viene a la Selección en los próximos años, tuvo una charla íntima con la Secta Deportiva y habló un poco de todo, desde lo que fue la derrota ante Arabia, hasta Francia y sus inicios en Newell's, con no muy buenos recuerdos. En el epílogo de un extenso reportaje, reveló su decepción y desdén por el entrenador Juan Manuel Llop, por aquel entonces a cargo de la primera de la Lepra, quien lo descartó del primer plantel del club.

Sobre ese primer encuentro fatídico en la Copa del Mundo, el defensor fue muy claro y sensato: “Sacamos muchísimas cosas positivas. Nos quedamos con que fue una derrota dura pero el partido no fue malo, el primer tiempo jugamos bien, tuvimos un montón de chances. Además, perder nos vino bien, nos hizo más fuertes”.

“Estábamos tranquilos pero teníamos ese sabor amargo de haber arrancado perdiendo. Teníamos hambre, lo único que queríamos hacer era entrenar y volver a jugar”.

Además, Licha habló sobre lo difícil que fue en sí el partido posterior con México, al que señaló como el más difícil del torneo: “Creo que hicimos un buen cambio en el segundo tiempo, entramos diferente. Igual, sin el gol de Leo, nos hubiese costado muchísimo destrabar el partido”.

Luego de ganar ante el Tricolor, Argentina jugó ante Polonia “uno de los mejores partidos del Mundial junto a la final” según el actual Manchester United, y se aseguró el pase a octavos como líder de grupo.

Allí, se encontró con Australia, donde el defensor tuvo un cruce sensacional, evitando lo que hubiese sido el empate del equipo rival, luego de ir ganando 2 a 0: “La jugada quedó muy grabada. En ese momento intuí que lo iba a pasar a Ota y que iba a patear, por suerte llegué y le corté el gol de su vida”, contó, entre risas.

Por otro lado, saliendo un poco de lo que fue Qatar, el jugador formado en Newell's explicó por qué la Copa América fue indispensable en el proceso: “Ganar abrió una puerta inmensa. Ese peso que nos sacamos hizo que empecemos a disfrutar mucho más. Los más grandes volvían y seguían intentándolo a pesar de las críticas y nosotros llegamos para bancarlos, ayudarlos y para desterrar esa idea de que la selección con ellos no iba a ganar nada”.

Volviendo al campeonato del mundo, y repasando los cuartos de final ante Países Bajos, uno de los encuentros más emotivos, Licha sostuvo: “Fue un partido que no merecíamos terminar así. Ellos solo tiraron pelotazos y se encontraron con dos goles en el final, por eso teníamos tanta bronca, deberíamos haberlo ganado con mayor facilidad".

Sobre las sensaciones en medio de la competencia, contó: “Ser campeones era un sueño muy grande, pero cada día que pasaba lo veíamos más posible y la ilusión era un poquito más grande”.

Consultado por lo que ha generado la Scaloneta en el mundo y sobre todo en el país, el ex Defensa y Justicia analizó: "Yo creo que lo que genera esto es la conexión. Cuando vos conectas de esa manera, tan natural y de corazón, pasan estas cosas. Desde la gente en su casa haciendo sus rituales, hasta nosotros en la concentración, siempre tiramos para el mismo lado”.

Llegando a la final, una de los de mejores, sino el mejor, partido de la historia, Licha contó lo que sintió cuando Kolo Muani casi nos deja sin penales: “Cuando quedó esa pelota ahí me desvanecí, todo pasó en cámara lenta. Pero bueno, me di cuenta que para ser campeón del mundo y ganar cosas importantes necesitas una bestia como el Dibu”.

"La enseñanza más grande que nos dejó este Mundial es que hay que pelear por lo que uno quiere, nunca darse por vencido”.

Luego de la obtención del Mundial, Argentina fue ganador de todos los premios “The Best”. Lionel Scaloni se quedó con el mejor DT, Emiliano Martínez el mejor arquero, Lionel Messi el mejor del mundo, e incluso la hinchada tuvo su reconocimiento. Sobre esto, Licha fue claro y le tiró flores al capitán: "Nos merecíamos todo, y a Leo en lugar de darle un premio al mejor del mundo deberían darle uno al mejor de la historia, porque sin dudas lo es”.

Volviendo a salir del análisis del campeonato, Licha habló de lo que se viene con la selección: “El próximo objetivo de este equipo es seguir ganando. Ahora la parte difícil es mantenernos, todos le van a querer ganar al campeón del mundo y lo sabemos"

Finalizando con la nota, el jugador de 25 años recordó sus inicios, tanto en Florencio Varela como en Rosario: “En el comienzo de mi carrera tuve la suerte de irme a un club como Defensa y Justicia, que me hizo sentir que podía ser un jugador profesional. Ahí me brindaron todo, primero que nada mucho amor. Me hicieron sentir importante y parte del club”.

Newell's, sentimientos encontrados

Haciendo un repaso sobre su paso por la Lepra, el defensor lanzó algunas críticas, no contra la institución, sino contra la dirigencia y el cuerpo técnico de aquel momento: “Yo en Newell's sentí que nunca iba a llegar a jugar profesionalmente. Fuimos campeones en reserva con muchos chicos con proyección, con sueños, y lamentablemente el técnico de ese momento y la gente que manejaba el club no supo aprovecharlo. Hay varios de mis compañeros de aquella época que hoy no tienen club y que no están donde se merecen”, dijo Martínez. La alusión directa fue al entrenador de entonces en la primera, Juan Manuel “Chocho” Llop.

“Me dolió porque yo era un chico del club que quería lo mejor para Newell's. Es una institución muy grande pero había gente que no estaba capacitada”, disparó.

“Siento un cariño enorme por el club, lo que a mí me pasó no tiene nada que ver con el hincha”, culminó.