Los futbolistas Lionel Messi y Ángel Di María no se quisieron quedar afuera de los festejos por el Tricentenario de Rosario, que se llevarán a cabo este martes, y enviaron un saludo para la ciudad.

“Hola a todos. Felicitarlos por los 300 años. Es un orgullo muy grande ser rosarino y haber salido de ahí. A pesar de que me fui desde muy chico, Rosario es y va a ser mi casa”, afirmó el capitán de la Selección Argentina, en un video compartido por la cuenta oficial del Tricentenario Rosario.

“Hola a todos los rosarinos, les mando este video para felicitar a nuestra ciudad por cumplir 300 años; estoy muy orgulloso de ser rosarino. Me tocó en su momento irme, pero siempre tuve en mi cabeza volver a donde me crié y donde siempre fui feliz, y ahora nuevamente volví a esta hermosa ciudad. Soy la persona más feliz del mundo con toda mi familia”, dijo el jugador de Rosario Central.