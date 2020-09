El defensor de Boca Juniors Lisandro López, quien reapareció en el partido ante Libertad de Paraguay, que este martes a la noche finalizó igualado sin goles en "la Bombonera", destacó que siente que el equipo es candidato a ganar la Copa Libertadores y consideró que "no es fácil para nadie" la situación que se atraviesa debido a la pandemia de coronavirus.



"Somos candidatos para ganar la Copa. Confío en Boca, en mis compañeros; tengo claro la clase de personas que hay en el plantel y no debemos relajarnos en ningún momento, acá hay que dar el máximo", comentó el jugador nacido en Villa Constitución, Santa Fe.



Así lo expresó en una rueda de prensa que ofreció luego del empate que marcó el regreso a la "Bombonera" después de más de seis meses, por el receso que motivó la pandemia.



López, de 31 años y surgido de Chacarita Juniors, analizó la situación que atravesó el plantel "Xeneize" con 21 casos de coronavirus, luego del encuentro del Grupo H en el que Boca logró la clasificación a octavos de final, siendo el primer equipo argentino en conseguirlo.



"Antes del partido de hace dos semanas ante Libertad, en Paraguay, me dio positivo el test de coronavirus. Fue muy difícil, esta situación no es fácil para nadie, aunque afortunadamente me siento muy bien ahora", expresó a Télam el titular en la defensa "Xeneize" junto a Carlos Izquierdoz.



"No quedé conforme con el empate ante Libertad porque siempre quiero ganar. Creamos situaciones pero ellos se metieron muy atrás y en el segundo tiempo no pudimos generar como lo habíamos hecho en el primero", analizó Lisandro López.



Boca tuvo en su estadio la reaparición del entrenador Miguel Ángel Russo, quien en los anteriores partidos de la Copa en Asunción ante Libertad y en Medellín frente al DIM había dejado su lugar a los asistentes Leandro Somoza y Mariano Herrón, para preservarse debido a que pertenece al grupo de riesgo de coronavirus, por su edad, 63 años, y por haber sufrido una enfermedad oncológica.



El contrato de Russo con Boca expirará el 31 de diciembre pero, según informó a Télam una fuente de la comisión directiva del club, la intención de la secretaría de fútbol que comanda Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo de la institución, es ofrecerle en las próximas horas la renovación hasta fines de 2021.



El plantel del actual campeón del fútbol argentino tendrá la jornada libre y retomará las prácticas mañana en el predio que el club posee en Ezeiza, seguramente con el regreso del delantero Ramón "Wanchope" Àbila.



El delantero cordobés sufrió una lesión muscular en el recto anterior derecho y su recuperación es una buena noticia para Russo, debido a que el también cordobés Franco Soldano, otro de los centrodelanteros del plantel, mostró un bajo rendimiento en los tres partidos que jugó desde que regresó la actividad.



En el puesto también están Walter Bou, quien jugó un puñado de minutos en los últimos partidos pero tiene ofertas de dos clubes argentinos y uno de Europa, el juvenil Mateo Retegui, pretendido por el Pescara, de la segunda división de Italia, y también puede cumplir la función Mauro Zarate, de escasa participación durante el ciclo de Russo.



En ese sentido, allegados al departamento de fútbol desmintieron a Télam que el club esté en la búsqueda de otro jugador en ese puesto, ya que Russo está conforme con los delanteros que tiene en el plantel.



Boca es el líder del Grupo H con 11 puntos y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, torneo que ganó seis veces y lo desvela, ya que la última coronación quedó lejos, allá por 2007 y también con Russo como entrenador.



Su último partido en el grupo H será el 22 de octubre próximo, como local ante Caracas de Venezuela.