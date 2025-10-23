La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la afiliación directa de Leones FC de Rosario, la institución fundada por la familia de Lionel Messi, que desde la temporada 2026 competirá en la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol argentino.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial N.º 6752, fechado el 11 de septiembre, donde la AFA aprobó la incorporación del club rosarino al sistema de torneos nacionales. Gracias a la afiliación directa, Leones FC podrá ingresar al fútbol de AFA sin atravesar las divisiones reservadas para instituciones indirectamente afiliadas, como el Torneo Promocional Amateur, que representa el escalón más bajo del esquema.

El proyecto deportivo está encabezado por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección argentina, y apunta a consolidar una propuesta con fuerte identidad rosarina. Fundado en 2015, el club surgió de una iniciativa familiar y hasta ahora participaba en la Liga Rosarina de Fútbol, donde fue construyendo su estructura institucional y deportiva.

En cuanto al plantel profesional, todo indica que el entrenador será Víctor “Chapa” Zapata, ex jugador de River, Vélez e Independiente, quien viene de dirigir a Atlas en la misma categoría. Su experiencia en el ascenso y el fútbol del interior lo posiciona como una apuesta para conducir la transición de Leones al profesionalismo.