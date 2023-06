Es conocido que Ángel Di María terminó yéndose del Manchester United por culpa del holandés Louis van Gaal, quien no le gustaba el estilo de juego del argentino. Su compañero en el United, Ander Herrara, dio detalles de qué le pedía y qué le fastidiaba al holandés.

“Yo viví con Van Gaal el caso del Fide. Yo estuve con Di María en Manchester y luego estuve en Paris. Llegamos los dos a la vez y yo he conocido un futbolista en Manchester y otro en Paris. Él llegó y empezó muy bien. Pero Van Gaal tenía una idea de fútbol de mucho control de juego, mucha posesión, pocas perdidas de balón. No le gustaba el fútbol vertiginoso", contó en Equipo F por ESPN.

"Y claro, a Fide pedirle que no arriesgue… Yo recuerdo que terminaba un partido y Van Gaal mirando el video decía: ‘Ángel, perdiste este balón’. ¿Pero si no las pierde Ángel quien las va a perder?”.

Vale recordar que Fideo no se tomó nada bien al entrenador, incluso lo calificó como su peor entrenador. "“Di María es un buen jugador de fútbol. En el Manchester tuvo muchos problemas personales. Le habían entrado a robar a la casa y eso afectó su rendimiento. Que me haya tildado del peor entrenador de su historia… pocos jugadores lo han dicho. Es una lástima. Pero así son las cosas. El entrenador a veces tiene que tomar decisiones que los jugadores no siempre se toman a bien”, respondió el holandés.