La Selección Argentina lanzó este viernes una nueva camiseta con un divertido spot. Se trata de una versión retro en conmemoración de los 50 años de unión entre AFA y la marca alemana Adidas, y se utilizará únicamente contra Perú, el próximo martes en el estadio La Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas.

La camiseta está inspirada en la que se utilizó durante el Mundial de Alemania 1974. Sin embargo, al diseño tradicional (que lleva franjas celestes y blancas) se le sumó un escudo con laureles y las tres estrellas.

La primera imagen que aparece en el spot es la del capitán Lionel Messi, sentado en una silla y preguntándose: "¿Que hace especial esta camiseta?". "Esta es la original, la que estuvo antes de todo", dice Julián Álvarez.

"Está antes que todo", refuerza Rodrigo de Paul, mientras pela y come un caramelo masticable. Con la icónica canción de Charly García 'No me dejan salir', el video va mostrando a diferentes integrantes de la Scaloneta, entre ellos Cuti Romero y Lisandro Martínez, que aparece con un palo santo en la mano.

También están las nuevas generaciones, con Valentín Carboni y Alejandro Garnacho. "Cuando salís a la cancha, salen con vos 46 millones", dice Gio Lo Celso entre las risas del resto. "Igual tranquilos, que esto recién empieza", dice Emiliano 'Dibu' Martínez, que un rato antes había aparecido con el trofeo del Mundial a upa.

Cabe señalar que tanto para el marplatense como para Juan Musso hay una camiseta especial y es de color verde, el mismo que se usó en la final de Qatar 2022 contra Francia.