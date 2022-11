El seleccionado argentino buscará desde las 16 el pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, su objetivo primario en la competencia, cuando enfrente al líder Polonia en la última fecha del Grupo C, en el que Arabia Saudita y México también pugnan por clasificar.

Después del alivio frente a México el partido con Polonia parecía soslayarse, pero es realmente importante. No sólo porque hay riesgo de no clasificar, sino también porque no es lo mismo quedar primero que segundo en este momento. Clasificar segundo en el grupo significaría enfrentarse contra Francia, uno de los cucos.

En simultáneo, la selección azteca al mando del "Tata" Gerardo Martino jugará sus remotas chances de superar la fase inicial ante los sauditas, en el otro partido con implicancia en la definición de las posiciones.

Argentina encara su último encuentro del Grupo C con una certeza: depende de sí mismo y conseguirá el boleto con una victoria. Ese eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles más de la eventual diferencia sobre los polacos.

Por caso, si la albiceleste ganara 1-0 deberá esperar que los asiáticos no venzan 3-0 para avanzar como C1 y evitar el casi seguro cruce con el campeón mundial Francia (D1).

El empate con Polonia puede alcanzar para la clasificación pero en el segundo puesto y dependiendo del resultado en Lusail.

Las posiciones del Grupo D jugadas las dos primeras fechas muestran como líder a Polonia (4 puntos, +2), seguido por Argentina (3, +1), Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2).

El equipo

La formación tendrá nuevamente variantes con respecto a la victoria con México (2-0) del pasado sábado pero no serán cinco como sucedió luego de la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1).

Nahuel Molina, Cristian Romero y Leandro Paredes pelean por volver a la titularidad por Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Guido Rodríguez, respectivamente. Además, para reemplazar a Guido Rodríguez tampoco está descartada la presencia desde el inicio de Enzo Fernández.

Por lo tanto, la probable formación sería con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Paredes o Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.