El clásico de la división Reserva entre Newell's Old Boys y Rosario Central, que se iba a disputar el 20 de septiembre pero se suspendió porque el equipo canalla no asistió al encuentro, se juega desde las 11 de este lunes 10 de octubre en el Coloso Marcelo Bielsa. Al término del primer tiempo el canalla gana 1 a 0.

La Liga Profesional de Fútbol, junto al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, definió que los hinchas no podrán ver a los juveniles en vivo, sólo por transmisión online.

Cabe recordar que el clásico de la división, que se iba a disputar el 20 de septiembre a las 11 horas, había sido suspendido una hora antes del comienzo luego de que el plantel auriazul decidiera no viajar al Coloso Marcelo Bielsa para disputar el encuentro de la séptima fecha del torneo Proyección. Según manifestó el club de Arroyito, el plantel canalla no asistió al compromiso al entender que no estaban dadas las condiciones de seguridad para jugar el encuentro.