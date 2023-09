La última edición de la revista inglesa Four Four Two publicó un ranking con los 100 mejores escudos de la historia del fútbol y entre los seleccionados aparecen cuatro equipos argentinos: Boca, River, San Lorenzo y Newell's Old Boys.

Para la votación de las insignias se tuvo en cuenta la utilización de colores, formas, objetos y hasta animales que aparecen en ellos.

Los primeros puestos fueron ocupados por: 1860 Munich, Aberdeen, AC Milan, Ajax, Al Ahly, Arsenal (el que usó entre 1936 y 1949), AS Bari (el que lució entre 2011 y 2013), AS Roma, Atalanta y Atlanta United.

“Desde las insignias mínimas que capturan tu intriga hasta los escudos de armas exagerados que realmente no deberían funcionar, hemos enumerado nuestros 100 escudos favoritos para adornar las equipaciones del fútbol de clubes. Hemos incluido algunas de tus insignias descontinuadas favoritas, logotipos súper modernos e insignias de todo el mundo”, publicó el prestigioso sitio británico, que además aclaró que para evitar discusiones las colocó en orden alfabético.

Aunque Europa es el continente que predomina en el listado e Inglaterra el país con más escudos, hay 10 representantes de Sudamérica.

Además de River, Boca y San Lorenzo, de la Argentina también se destaca la Lepra, aunque el club rosarino tuvo una ayuda según admitieron quienes lo eligieron: “Hay algo en su simplicidad que nos encanta. Negro y rojo con fuente blanca, letras y nada más. Quizás, en el fondo, es el conocimiento de que tanto Maradona como Messi jugaron para el club argentino, lo que hace que este escudo sea tan atractivo”.

Por su parte, Brasil tuvo cuatro representantes, Chapecoense, Fluminense, Palmeiras y Vasco Da Gama. Además se destacan el chileno Colo Colo y el Estrella Roja de Venezuela.