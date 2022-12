El arquero polaco Szczesny contó luego del partido ante Argentina que cuando el árbitro fue al VAR apostó con Messi que no le cobrarían penal, pero aseguró que no le pagará aunque haya perdido.

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal. Así que perdí una apuesta con él. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", confesó el portero de Polonia y de la Juventus.

En el momento en que el árbitro Danny Makkelie estaba observando la repetición de la jugada en el VAR surgió la curiosa apuesta de 100 euros sobre si el neerlandés iba a sancionarlo o no, consignó el periódico deportivo español Marca.

Finalmente Makkelie sancionó uno de los penales más polémicos del mundial considerando que Szczesny salió a atrapar un balón y con su mano tocó la cara de Messi. En un principio el árbitro no señaló la pena máxima, pero fue avisado por sus compañeros del VAR para que fuera a ver la jugada y allí sancionó la falta.

Finalmente, Szczesny se plantó sobre la línea y le desvió el remate al rosarino.

Pese a ello Argentina venció 2 a 0 y terminó primera en el Grupo C de Qatar 2022, mientras que Polonia se clasificó segunda superando a México por saldo de goles.