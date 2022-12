La conversación entre Di María y su esposa antes de la final: "Elegimos creer y se dio"

Parece que la narrativa de este Mundial que coronó a Argentina campeona del mundo no se va a terminar nunca. O al menos en mucho tiempo. Este martes, mientras la Scaloneta hace delirar a millones de argentinos y argentinas, se conoció una conversación que mantuvieron Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, su esposa, antes del partido. “Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y en Wembley”, predijo el futbolista rosarino.

"Me afloja el cuerpo ese mensaje... no sé qué carajo decirte", respondió Cardoso ante semejante declaración. Y Di María siguió, conquistándola a ella y ahora a todo un país: "No tenes que decir nada. Anda y disfruta mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno". Lo que pasó, finalmente, es historia, presente y alegría de nuestro país.