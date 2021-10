El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó de manera unánime hoy la propuesta de la FIFA de celebrar un Mundial cada dos años porque "no hay beneficios, ni justificación".



La entidad sudamericana se reunió esta tarde de manera presencial en Luque, Paraguay, y con la firma de su presidente, Alejandro Domínguez, difundió el comunicado en sus diferentes plataformas.



"No se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA. En atención a ello, los diez países que componen la Conmebol se ratifican en que no participarán de una Copa del Mundo organizada cada dos años", apuntó el documento.



"El proyecto en cuestión da la espalda a casi 100 años de tradición del fútbol mundial, ignorando la historia de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta. La Conmebol apoya la Copa del Mundo actualmente en vigencia, con sus plazos y sistemas de clasificación, porque ha demostrado ser un modelo exitoso, basado en la excelencia deportiva y que premia el esfuerzo, el talento y el trabajo planificado", cerró.



El documento se difundió después de las visitas de las últimas semanas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y Paraguay en la busca de apoyo.