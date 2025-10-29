La AFA aumentó el precio de las entradas: cuánto sale ir a la cancha

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes por la tarde nuevos valores para las entradas del fútbol argentino, con aplicación inmediata desde la próxima fecha en todas las categorías.

La General, denominada también “popular”, de Primera División pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

La decisión surge de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se desarrolló en la Casa Madre del fútbol argentino, en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

La Mesa Directiva, comandada por el presidente Claudio Tapia, aprobó el cuadro tarifario que alcanza a Primera, Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y futsal.

En la segunda categoría del fútbol local, la General aumenta de 18.500 a 24.000 pesos. En Primera B, el valor se fija en 20.000 pesos. Tanto en Primera C como en el fútbol femenino, la entrada General queda en 18.000 pesos. El futsal registra un precio de 11.000 pesos para el acceso más económico.