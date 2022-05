Lionel Messi contó por primera vez cómo fue la elección de la camiseta de Newell's que uso para homenajear a Diego Maradona días después de su muerte, cuando convirtió un tanto en la goleada del Barcelona al Osasuna. En una entrevista con TyC Sports, la Pulga recordó ese momento como una señal por parte del Diez.

"Te voy a contar una cosa del festejo que no la conté. Estaba acostado en la cama, con Antonela y le decía: 'Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...'. Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la Selección o algo", comenzó.

Y continuó: "Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta. Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí (la camiseta) en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble".

"No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada", recordó Messi. Tras convertir, la Pulga se tomó su tiempo y no reveló la remera desde un principio: "Esperé el momento para quedar solo", cerró.