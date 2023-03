La mecha la encendió hace unas semanas Rodrigo De Paul cuando dijo que, en su opinión, la Scaloneta era la mejor selección argentina de las tres campeonas del mundo por el recorrido que había hecho. Esto no cayó bien ni en campeones del ‘86 y del ’78. Sin embargo, ahora Leandro Paredes se sumó a esos dichos y le valió la réplica de Mario Kempes, goleador y emblema de aquella Selección campeona que dirigió César Menotti.

"Coincido con Rodrigo (De Paul) que ninguna selección representó como lo hizo esta y también cómo la gente se sintió representada", disparó el volante de la Juventus. La frase la escuchó el Matador y lo encaró como hizo con los holandeses en la final del '78.

“Tenes que decirle a Paredes que mire la final del ‘78 en la cancha de River, los papelitos. Que mire el Obelisco, si había gente o no había gente. Nosotros tuvimos que bailar con la más fea y sin embargo salimos adelante y nos siguen reconociendo. No hay selecciones mejores que las otras. Yo creo que han salido campeones, pero hermano, seguí teniendo los pies sobre la tierra. No vas a estar en una nube, ni mucho menos. Seguí siendo como sos, normal. Un jugador normal”.