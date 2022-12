El delantero cordobés Julián Alvarez, autor de dos de los tres tantos con los que Argentina goleó a Croacia por 3 a 0 y se clasificó a la final del Mundial de Qatar 2022, consideró esta tarde que el equipo hizo "un gran partido” y deseó que en su pueblo natal de Calchín y en todo el país “estén festejando como locos”.

En charla con los medios, el delantero del club Manchester City, de Inglaterra, se mostró contento “en lo personal y por el grupo". "Hicimos un gran partido y estamos en la final. Ahora a descansar para esperar el gran partido del domingo”, añadió.

Sobre su primer gol, el exdelantero de River Plate relató que “la agarré, vi que varios compañeros se cruzaron, me venía picando mal pero me fue quedando para seguir y convertir y me fue quedando para convertir”.

Sobre los festejos del pueblo argentino, Alvarez indicó que “ojalá en Calchin estén todos festejando como locos, al igual que en todo el país. Estamos contentos por lo que logramos hasta ahora, pero esto sigue hasta el final”.