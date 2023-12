Julián Álvarez, campeón récord; Lautaro Martínez, goleador en Europa

Los argentinos campeones del mundo Julián Álvarez y Lautaro Martínez experimentaron un 2023 para el recuerdo después de la histórica conquista en Qatar: el delantero del Manchester City marcó un hito con los títulos ganados en su club y el capitán del Inter se estableció como el compatriota más goleador del año en el fútbol europeo.

Con un protagonismo en ascenso, luego de asombrar al mundo en la máxima cita de la FIFA en Medio Oriente, el cordobés Julián Álvarez finalizó el año calendario con cinco nuevas estrellas para su palmarés personal, todas ganadas con el equipo del español Josep Guardiola.

A mediados de año, la "Araña" coronó el triplete con la Liga de Campeones de Europa, la Premier League y la FA Cup; en el inicio de la temporada 2023/2024 sumó la Supercopa de Europa tras vencer por penales al Sevilla de España y en el último mes en curso levantó el trofeo del Mundial de Clubes, después de anotar dos goles en la final ante Fluminense de Brasil (4-0).

Con sólo 23 años, el futbolista del seleccionado de Lionel Scaloni se transformó en el único argentino de la historia con los cinco títulos más importantes a los que se pueda aspirar: el Mundial (Qatar 2022), la Copa América (Brasil 2021), la Copa Libertadores -ganada con River en 2018-, la Champions League y el Mundial de Clubes, sumados con los "Citizens" este año.

Sólo dos jugadores sudamericanos habían logrado ese mérito antes que el cordobés de Calchín: el arquero Dida, con Cruzeiro, Brasil y Milan, y el legendario lateral Cafú, con San Pablo, Brasil y Milan.

En su todavía corta carrera, Julián ya cuenta 14 estrellas, pues también ganó cuatro títulos nacionales con River (Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021), uno con la Selección Sub-23 (Preolímpico Sudamericano 2020) y otro con el seleccionado mayor (Finalissima 2022).

Álvarez finalizó séptimo en la votación del Balón de Oro 2023 que se adjudicó Lionel Messi y estuvo entre los 12 nominados para el premio FIFA The Best que se entregará en enero, aunque finalmente no quedó seleccionado en la terna final.

De su lado, Lautaro Martínez no fue considerado para el galardón de la FIFA pero sí quedó en el ranking de los diez mejores jugadores del año que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS).

Sus 37 goles oficiales con Inter de Milán (20 correspondiente a la temporada 2022/23 y 17 a la actual) resultaron un argumento contundente para cerrar el listado que encabezaron el noruego Erling Haaland, Kylian Mbappé y Messi, justamente los que competirán por el FIFA The Best en enero en Londres.

El "Toro", capitán y referente indiscutido, demostró en su club todo su poder de gol que curiosamente se le niega hace más de un año en el seleccionado argentino. Con la "Albiceleste", atravesó todo el Mundial de Qatar sin anotar y festejó por última vez en septiembre de 2022 en un amistoso ante Honduras.

Con 29 tantos en la Serie A durante 2023, el argentino rompió el récord de goles en un año natural para el equipo "neroazurro", por encima de su compatriota Diego Milito y el italiano Christian Vieri, que sumaron 28.

Lautaro, campeón este año de la Copa Italia y la Supercopa Italia, fue el argentino más goleador en las ligas europeas, uno más que el rosarino Mauro Icardi, del Galatasaray de Turquía. A nivel mundial, ambos fueron superados por Germán Cano, autor de 40 conquistas en 59 juegos con Fluminense.