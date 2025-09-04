Argentina y Venezuela se enfrentan esta noche de jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un partido clave de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Además del valor deportivo del encuentro, el duelo cobra una relevancia especial: podría ser el último compromiso oficial de Lionel Messi en suelo argentino.

Con 35 puntos y una campaña sólida, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como líder absoluto de la tabla de posiciones de la Conmebol. En la última fecha, rescató un valioso empate 1-1 ante Colombia, jugando con un hombre menos y con un gol agónico de Thiago Almada.

Entre los convocados de la ‘albiceleste’ destacan jóvenes promesas como Franco Mastantuono, Nico Paz y Claudio Echeverri, quienes podrían sumar minutos en este encuentro, marcando un posible recambio generacional.

El duelo también representa una despedida simbólica del combinado argentino de las Eliminatorias, ya que el país está clasificado automáticamente al Mundial 2030 como uno de los anfitriones de la fecha inaugural.

En la vereda opuesta, Venezuela llega urgida de puntos tras caer 2-0 frente a Uruguay en Montevideo, resultado que la dejó en la séptima posición con 18 unidades, en zona de repechaje. Con Bolivia apenas un punto por detrás, los dirigidos por Fernando Batista necesitan sumar para mantenerse en la lucha por la clasificación.

El equipo ‘vinotinto’ apuesta por la experiencia del goleador histórico Salomón Rondón y la creatividad de Yeferson Soteldo para intentar dar el golpe en Buenos Aires.

El partido está programado para las 20:30 horas de Argentina, y se espera un estadio colmado en una noche que promete ser histórica.