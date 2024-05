A falta de menos de un mes para la Copa América, en muchos hogares argentinos todavía no saben si serán capaces de poder ver los partidos de la Selección argentina, a pesar de que existe una ley vigente que lo garantiza.

Es que el Gobierno, en su desmantelamiento y brutal ajuste sobre los medios públicos, descuidó los muy redituables derechos televisivos para retransmitir el campeonato, que a día de hoy parece que serán aprovechados únicamente por las empresas Torneos y Telefe.

Ante esta preocupación, el diputado nacional Esteban Paulón, acompañado por la diputada Mónica Fein, presentó un proyecto para que el Ejecutivo "informe sobre las medidas dispuestas a fin de garantizar la transmisión en vivo y directo, en todo el país, de manera abierta y gratuita, de los partidos que la Selección Argentina de fútbol disputará por la Copa América", cumpliendo con "lo establecido por la Ley Nº 25.342".

En diálogo con la Sí 98.9, Paulón contó que, además de Torneos (empresa dueña de canales como TyC Sports), “hoy los derechos de la Copa América los tiene un canal que es de aire, es abierto y es gratuito, pero solo en algunos lugares del país”, haciendo alusión a Telefé.

Puntualmente, son 15 las provincias en donde Telefé no es de aire, por lo que para ver la señal “uno tiene que suscribirse a un servicio de cable o pagar la televisión satelital porque tampoco llega por TDA”.

“Lo que nosotros estamos planteando es que se cumpla la ley vigente”, dijo el diputado socialista, quien además ironizó respecto a las decisiones del Gobierno, ya que poseer los derechos y retransmitir los partidos de la copa es un negocio altamente lucrativo y que podría ser aprovechado por las arcas del Estado.

“Nos parece un despropósito que en un momento en donde el Gobierno habla del déficit y de las deudas que generan los medios públicos, le aparece un evento que le podría generar grandes ganancias y con derechos que ya tenía la Radio y Televisión Argentina y que los cedió o los vendió a Telefe”, expresó Esteban Paulón, que luego ratificó: “La verdad que nos parece un contrasentido. ¿Qué más virtuoso que la TV Pública, que llega a todo el país a través de las repetidoras, de la TDA y está absolutamente en todo el territorio nacional, pueda transmitir los partidos de la selección argentina? Hacé un buen negocio, porque es una actividad muy lucrativa, y acortás un poquito la brecha del famoso déficit del que tanto están hablando”.

El legislador confirmó además que este tema será tratado con otros diputados en las reuniones de comisiones de esta semana, pero también confirmó que, a la par de esta iniciativa política, ya “hay una medida judicial interpuesta por el prestigioso abogado Andrés Domínguez, planteando en la Justicia lo mismo que planteamos en el Congreso, que es que el Gobierno cumpla con la ley vigente y que todos los argentinos y argentinas puedan ver de manera abierta y gratuita al menos los partidos de la selección”.

Por otra parte, dentro del cumplimiento de la ley, los diputados también buscan incluir otro aspecto interesante para lograr una transmisión aún más federal, que es que se permita que las televisiones públicas provinciales (como en Santa Fe, RTS) lo puedan transmitir.

“Hemos estado conversando con algunos diputados y sé que en las próximas horas puede haber alguna gestión o incluso un proyecto que ingrese a la Cámara de Diputados de la provincia, porque es interesante también que donde no llegue el cable, donde la gente no pueda pagarlo, se pueda ver por los distintos medios públicos que hay ya no sólo del sistema nacional sino también de los sistemas provinciales”, detalló.

Finalmente, Paulón hizo hincapié en que garantizar esta ley, también, es que por primera vez el Gobierno le dé “una alegría a la gente”.

“Una alegría una para el lado de la gente, no puede ser que todas sean en contra. Sabemos que es el fútbol y que hay un negocio detrás, pero también hay una pasión, hay una alegría de la gente”, concluyó.

La Copa América, que se desarrollará en Estados Unidos, comenzará el jueves 20 de junio y el primer partido de la selección de Lionel Messi y Lionel Scaloni será frente a Canadá, a las 21 (hora argentina).