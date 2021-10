El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunirá este lunes con el titular de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de su gira por Sudamérica en busca de apoyo para el proyecto del Mundial de fútbol cada dos años.

El suizo, que llegó el domingo a Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente de AFA, Claudio Tapia, estuvo en Santiago de Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador. Así, Argentina será el último país que visitará Infantino en el marco de sus viajes en busca de apoyo para la aprobación del proyecto de realizar el Mundial cada dos años.

El titular de la FIFA ya tuvo una cena con Tapia y pocos comensales, algo que no será igual en el almuerzo de este mediodía, y posterior conferencia de prensa virtual ya que tendrá varios invitados, entre ellos algunos campeones del mundo como Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Carlos Tapia, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri.

También lo están César Luis Menotti, Alfio Basile y José Pékerman, junto a los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Pablo Aimar, los entrenadores de juveniles y futsal, Javier Mascherano y Matías Lucuix, junto a Javier Mascherano y el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy.

El periplo del ítalo-suizo comenzó el lunes 11 de octubre en Israel, donde brindó su particular comparación entre el proyecto de un Mundial de fútbol cada dos años y el Super Bowl de fútbol americano en Estados Unidos.

"El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría ni su calidad ni reputación", explicó Infantino, quien también promovió la ampliación de 32 a 48 seleccionados participantes, algo que comenzaría luego de Qatar 2022.