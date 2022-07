River Plate, con equipo alternativo, perdió contra un buen Huracán por 3-2, como visitante, y llega a la revancha de la Copa Libertadores contra Vélez Sarsfield en su peor momento del año.



Por la sexta fecha del torneo 2022 de la Liga Profesional de Fútbol, el “Globo” se impuso por los goles de Jonathan Galván (37m. PT) y en el segundo tiempo de Franco Cristaldo (17m. y 27m., de penal).



Para River, que jugó desde los 29 minutos del primer tiempo con uno menos por la expulsión de Jonatan Maidana, descontaron Leandro González Pirez (23m. ST) y Julián Álvarez (48m. ST) en su último partido local con la camiseta de la "Banda Roja" (quedó con 54 tantos a un gol de ser el más anotador del ciclo de Marcelo Gallardo, privilegio que posee el colombiano Rafael Santos Borré con 55).



El equipo de Gallardo volvió a la derrota en el campeonato luego de dos victorias seguidas y llega a la revancha contra Vélez por un lugar en los cuartos de la Libertadores en su peor momento del año.



La última vez que River sufrió dos caídas en fila fue en agosto de 2021 cuando luego de la eliminación con Boca en la Copa Argentina perdió con Godoy Cruz en Mendoza y luego en la ida contra Atlético Mineiro en Núñez.



El defensor del título quedó con 8 puntos y lejos de los 13 que tenía en las primeras seis fechas de la campaña de 2021.



Huracán sumó su segunda victoria seguida y con 11 puntos se acomodó en los primeros puestos.



Además, el equipo de Diego Dabove alcanzó a Sarmiento en el último puesto de acceso a la zona de las copas internacionales.



Huracán, además, cortó una racha de cuatro partidos sin ganarle al “Millonario”.



El local tuvo un gran primer tiempo y un segundo tiempo letal que le alcanzó para bancarse la remontada de River en la segunda parte con uno menos.



River salió a jugar con un equipo totalmente diferente al que presentó en Liniers salvo por la presencia del arquero y capitán, Franco Armani.



El equipo alternativo del “Millonario” tuvo un muy flojo primer tiempo con futbolistas por debajo de su nivel y de lo esperado por el "Muñeco" Gallardo.



La contracara fue Huracán, que dominó la primera parte del encuentro con una asfixiante presión que le permitía recuperar la pelota en campo rival.



River fue también un equipo nervioso y desconectado. Salvo una jugada inicial de Juan Fernando Quintero que terminó en un remate de Agustín Palavecino, no tuvo excursiones por el área de Lucas Chaves.



El desarrollo del partido cambió a los 28 minutos cuando luego de un forcejeo, Jonatan Maidana agredió al Matías Cóccaro -una pesadilla para los defensores rivales- justo al lado del banco de suplentes visitante.



El árbitro Fernando Rapallini no observó la situación pero Mauro Vigliano lo llamó desde el VAR y luego de chequear la jugada le sacó la roja al experimentado zaguero que había sido uno de los pocos que había cumplido en esa primera media hora.



Huracán aprovechó rápidamente la ventaja porque apenas se reanudó el juego, Franco Cristaldo avisó con un fuerte remate desde afuera que atajó bien Armani.



Gallardo rearmó la defensa con el ingreso de David Martínez por el colombiano Quintero, quien por ahora está lejos de ser una solución para River (todavía no jugó 90 minutos completos este año).



La noche de River pintaba tan negra que unos minutos después, a los 37, el capitán riverplatense, que venía de ser figura con Vélez, falló en un centro desde la derecha de Federico Fattori y luego de un remate desviado de Cristaldo, la pelota le quedó a Jonathan Galván que marcó el 1-0 con un fuerte derechazo.



Para el segundo tiempo, el “Muñeco” dispuso los ingresos de Esequiel Barco y José Paradela por los bajos rendimientos de Tomás Pochettino y Santiago Simón, respectivamente.



El “Millonario” mostró otra actitud y con uno menos consiguió hacer retroceder a Huracán, que no pudo mantener el ritmo del primer tiempo.



No obstante, el “Globo” se paró de contraataque y así fue que llegó el 2-0 luego de una buena corrida de Gabriel Gudiño (en una de sus primeras intervenciones en cancha) que luego se la cedió a Cristaldo ante la salida de Armani.



El ex Boca Juniors festejó con “Topo Gigio” emulando a Juan Román Riquelme para la locura del pueblo “Quemero”.



El empuje de River tuvo su efecto a los 23 minutos con el descuento de Leandro González Pírez, pero la ilusión duró poco para la visita.



En la acción siguiente el propio defensor derribó en el área a Matías Cóccaro, una de las figuras del “Globo”, y el "mundialista" Fernando Rapallini no dudó en cobrar penal.



Cristaldo, el mejor jugador de Huracán, se hizo cargo de la ejecución y puso el 3-1 que, sin embargo, no sería definitivo por el descuento postrero de la "Araña" Álvarez, que así se despidió de la competencia local y el próximo jueves lo hará en el plano internacional ante Vélez Sarsfield en el Monumental, ante su gente, antes de irse a Manchester City.



Gran noche de Huracán que se ilusiona con meterse en las copas internacionales de la mano de Cristaldo y un incansable Cóccaro.



River mejoró y mostró algo de reacción en el segundo tiempo, pero deberá mejorar mucho para conseguir el objetivo del año de seguir con vida en la Copa Libertadores, aunque para ese juego volverán los titulares.







- Síntesis -







Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y Walter Pérez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Benjamín Garré, Franco Cristaldo, Juan Gauto; y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.



River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero; y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.







Gol en el primer tiempo: 37m. Jonathan Galván (H).



Goles en el segundo tiempo, 17m. Franco Cristaldo (H); 23m. Leandro González Pirez (R); 27m. Cristaldo, de penal (H) y 45+3m. Julián Álvarez (R).



Cambio en el primer tiempo: 32m. David Martínez por Quintero (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, José Paradela por Simón (R) y Esequiel Barco por Pochettino (R); 13m. Gabriel Gudiño por Gauto (H); 15m. Julián Álvarez por Beltrán (R); 33m. Santiago Moya por Galván (H) y Rodrigo Cabral por Garré (H); 41m. Guillermo Benítez por Hezze (H) y Enzo Luna por Cóccaro (H).



Amonestados: Fattori y Soto (H); Zuculini y Pochettino (R).



Incidencia en el primer tiempo, 29m. Maidana (R), expulsado.







Árbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: Huracán.