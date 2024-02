Héctor Baldassi: “dirigir un clásico le da prestigio a tu carrera”

Hector Baldassi habló en Pressing Deportivo por SI98.9 y describió lo que para él significa ser elegido para este tipo de partidos: “te da un prestigio en tu carrera como árbitro por todo el significado que tiene, por la pasión que se vive”. “Todo lo que se habla siempre en la previa el árbitro también lo vive, se prepara de manera distinta, no en la parte física pero si en la mental” añadió.

El ex juez admitió que no emite opiniones acerca del momento del referato argentino: “yo no me quiero meter en un lugar donde no me corresponde; imagínate que doy un consejo a un árbitro, lo pueden tomar mal la gente que está a cargo de la dirección arbitral” –además agregó que al árbitro se lo tiene que juzgar por todo el partido y no por una jugada puntual- “creo que hay que analizar los 90 minutos y cómo se viene desempeñando en su carrera y no por un simple de un fallo o una decisión que tomó” analizó.

El actual Diputado Nacional habló acerca del cambio de paradigma que significó la implementación de la tecnología: “antes el mundo del fútbol aceptaba el error si vos tenías credibilidad, hoy hay muchas sospechas porque se incluyó el VAR”. “Hoy el VAR es una herramienta importantísima para el árbitro, le da transparencia; pero hay que mejorar la forma de aplicarla, yo creo yo pondero y apoyo a la tecnología”, señaló.

El ex árbitro internacional recordó la jugada entre el Kily González y el Flaco Schiavi en el clásico del 2008: “cuando vi que iban a trabar estos dos muchachos, que son grandes jugadores y grandes personas, les grité que no se agarren; se levantaron y se abrazaron”. “Son cosas que hacen al control del juego; el árbitro tiene que hablar y sentir, tiene que saber lo que está dirigiendo, no es ir a tocar el silbato y listo”, cerró.