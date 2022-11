La gran pregunta en la previa al Mundial de Qatar es quién reemplazará a Giovanni Lo Celso como titular en el mediocampo de la selección argentina. En conferencia de prensa, el DT del seleccionado, Lionel Scaloni se refirió al tema pero no dio certezas, apenas algunas pistas.

"A nivel futbolístico, no tenemos ningún jugador de las características de Lo Celso. Más allá de ello, a quienes les tocó reemplazarlo cuando él no estuvo lo han hecho bien. No vamos a cambiar tácticamente el equipo", dijo Scaloni, por lo que será pieza por pieza la modificación.

Ahora bien, la pregunta del millón es cuál será esa pieza.

En cuanto al esquema de juego saben lo que pienso. Un equipo se construye cuando tenemos la pelota. Cuando le preguntaron si Papu Gómez o Alexis Mac Allister podría ocupar ese lugar, como trascendió en los últimos días, la repuesta fue amplia.

"Jugaron bien los dos, incluso Palacios y Enzo también demostró que puede jugar, incluso Leandro (Paredes) de interno izquierdo", dijo. Minutos antes había aclarado que el equipo, en parte, será en función al rival. Por eso se piensa que contra el débil Arabia pueda jugar Papu Gómez que es más ofensivo y con menos marca.