Después de la obtención de la Copa América, la Selección Argentina ha estado en boca del mundo entero. En este caso, quien se encargó de elogiar al equipo, a Messi, y fundamentalmente al cuerpo técnico fue, ni más ni menos, que Pep Guardiola: "Le dieron al grupo lo que necesitaba".

Sobre el capitán del seleccionado, el DT español se deshizo en elogios: “Messi en mi carrera significa todo. Me hizo ser más competitivo que los que mis pares me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo hablo de la época donde lo tuve yo, no hablo de antes, de después, de Argentina ni de PSG, solo de los años que estuve con él. Había un grupo de jugadores impresionantes”, aseguró en una entrevista con la periodista Verónica Brunati para Telemundo Deportes.

“Nosotros ganamos mucho, y sin él hubiéramos ganado, pero ¿tanto? Imposible. Sin ánimo de compararme, yo simplemente comparo a Messi con Michael Jordan. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Como él (Jackson) tenía esa sensación de ‘he ganado seis anillos’, yo también he ganado. Cuántos partidos difíciles hemos tenido y cuando él (Messi) fluía y hacía (hizo señas de gambetas), venga para casa. Agarramos el avión y vamos por otro (título). Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos, ja. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo”, analizó.

Por otro lado, el entrenador de Manchester City fue consultado respecto del gran nivel demostrado por el combinado nacional pese a los cuestionamientos por la falta de experiencia del cuerpo técnico. Al respecto, el español desestimó dichas críticas: "Es todo una gran mentira del fútbol, es mentira que la experiencia sirve: la que te sirvió ayer hoy no te sirve. La ilusión de gente joven cono (Lionel) Scaloni, (Pablo) Aimar y la gente que tienen le dio al grupo lo que necesitaban. Basta, funcionó. ¿Por qué? Es un misterio".

Luego de respaldar a sus colegas, Guardiola explicó que cree que fue la obtención de la Copa América lo que le brindó la confianza necesaria al plantel, que hoy parece imbatible: "El hecho de ganar la Copa América a cualquier grupo le da una sensación de 'lo hicimos' y estoy seguro de que eso ayudará en el Mundial. Yo he visto poco al equipo de Scaloni, pero hace mucho que no pierden y esa sensación de que vas ganando y no pierdes te va dando fortaleza e imbatibilidad".

Además, Guardiola dejó en claro que la presencia de Lionel Messi en el equipo es otro de los puntos claves para el buen funcionamiento: "El hecho de tenerlo ahí, sabiendo que tiene esa capacidad única de generar siempre dos o tres acciones personales de la nada, sea de goles o generando juego con sus compañeros de adelante como (Ángel) Di María, Lautaro (Martínez) o Julián Álvarez... Esa sensación de fortaleza es muy grande".