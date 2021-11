Gianinna, Dalma, Dieguito Fernando y Junior recordaron a Maradona en las redes

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés, donde se recuperaba de una operación reciente de un hematoma subdural. A un año de su fallecimiento, sus hijos recordaron al astro del fútbol a través de las redes sociales.

Diego Maradona Junior compartió en Instagram un video en el que aparece cantándole a su padre, con un emotivo mensaje: “Podrías bajar al menos un minuto, abrazarme, reírte un poco conmigo... Tendría tantas cosas que contarte, tantas canciones para cantar juntos y ver los partidos del Napoli. Vuela tan alto como solo tú puedas. ¡Te amo y te extraño mucho!”.

Verónica Ojeda publicó una foto de una hermosa carta que le dedicó Dieguito Fernando a su papá. “Te amo y te extraño”, escribió el pequeño con el dibujo de dos corazones. Su mamá le dedicó unas palabras en Instagram: “Hijo, sé que es un día muy sensible para vos y para toda la familia …Pero tu papá hubiese estado orgulloso de esta carta que le hiciste con todo el amor. Sé que lo extrañás. Pero el desde el cielo te está cuidando cada minuto de tu vida. ¡Es y será tu ángel guardia! TE AMO”.

“Hace un año que el mundo es más horrible porque vos no estás en el...”, se lamentó Dalma Maradona. “Justicia es lo único que pido”, resaltó la joven en este día tan especial para toda la familia del Diez. Anteriormente, había anunciado el motivo por el que no iba a participar de los homenajes que se llevarán a cabo para recordar al ídolo del fútbol: “Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mi papá el 25 de noviembre. Y yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mi vida, que yo lo tengo totalmente anulado. Y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido”.

Gianinna también pidió Justicia por la muerte de su padre en sus historias de Instagram. Además publicó una tierna imagen en la que aparece con Diego cuando era bebé. “Desde la cuna hasta la eternidad. Conmigo siempre. Te amo, pá”, manifestó con pesar la hija de Claudia Villafañe.

También Gianinna publicó una carta hace una semana para expresar su dolor: “Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que ‘tengo’ que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga Justicia tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado. Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble”.