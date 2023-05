Alejandro Garnacho ya está recuperado de su lesión, y luego de la vuelta, con gol incluído, su representante reveló la decisión que tomó respecto a la Selección que quiere representar. Enrique de Lucas confirmó el interés de España por contar con el delantero entre sus filas, pero aseguró: “Pues ya llegan tarde. Garna lo tiene totalmente decidido. Lo de España es un tema cerrado".

“Yo creo que es un tema cerrado a cal y canto, y no hay que esconderse", reconoció el mánager en una entrevista con Relevo. Además, confesó que la decisión del extremo derecho por representar a la Albiceleste es porque realmente lo siente, y agregó: “Para él no es un problema que se le abra esa posibilidad. Imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina. Toda su familia materna, sus abuelos, él, lo han sentido desde pequeño. Para él no es un problema, es una bendición”.

Si bien dio por cerrado el tema por parte del jugador, el ex París Saint Germain admitió que La Roja no se rinde, aunque criticó las políticas de la Real Federación Española de Fútbol: “España ha entendido, o entiende, que tiene una generación de muy buenos futbolistas y el que un jugador pueda jugar con otra selección a ellos les da un poco igual”.