Las habitaciones de la planta alta de una mansión del barrio privado Kentucky, ubicado en la ciudad de Funes, se prendieron fuego este jueves por la mañana y pusieron en alerta a los vecinos del lugar.

Según informaron fuentes internas del barrio al portal Info Funes, la vivienda se encontraría al lado de la que pertenece al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Si bien no se registraron heridos, se pudo saber que los Bomberos Voluntarios de Funes trabajaron durante la mañana para mitigar el fuego generado en el piso de arriba de la vivienda, al parecer en unas de las habitaciones. Por el momento se desconocen los motivos que originaron el fuego.

Cabe recordar que en enero de 2022 el club house del barrio privado Kentucky sufrió un importante incendio y la estructura quedó dañada en un 90%.