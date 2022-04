Estudiantes de La Plata, con un equipo alternativo empató este viernes por la noche ante Colón 2 a 2 en Santa Fe, al inicio de la 12da fecha del certamen, y se convirtió en el primer clasificado para los cuartos de final.

En el primer tiempo, marcaron para el "Sabalero" Cristian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez, mientras que el paraguayo Jorge Morel había igualaso transitoriamente para el "Pincha", que en el descuento al final logró el empate definitivo por medio de Bautista Kociubinski.

líder de la zona B de la Copa de la LPF abordó este compromiso con una formación alternativa por la decisión de su director técnico, Ricardo Zielinski, de ofrecerles descanso a los habituales titulares con vista al partido del martes próximo en La Plata ante Bragantino, de Brasil, con quien comparte la cima del grupo C de la Copa Libertadores, con 4 puntos.

En cambio, Julio Falcioni puso lo mejor, en busca de mejorar el flojo presente de Colón en el torneo local, pese a que también el martes próximo deberá recibir a Peñarol, de Montevideo, por el grupo G de la misma competencia continental.

Al final, con la igualdad, Estudiantes mantuvo su racha positiva de, ahora, 10 fechas sin perder en condición de visitante, pese a que dejó la de tres victorias en hilera.

Por su parte, Colón continuó con su marca negativa de 9 fechas sin poder sumar de a tres puntos.

Por la 13ra fecha, Colón visitará a Arsenal, en Sarandí, el sábado 30 a las 19; en tanto que Estudiantes, en el mismo horario pero el día anterior, recibirá en La Plata a Aldosivi.

Formaciones:

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Joaquín Novillo; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Nelson Deossa y Jorge Morel; Hernán Toledo, Alan Marinelli y Carlo Lattanzio; Brian Orosco. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 4m, Bernardi (C); 23m, Morel (F); y 40m, Rodríguez (C).

Gol en el segundo tiempo: 53m, Kociubinski.

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Santiago Pierotti por L. Rodríguez (C); 14m, Franco Zapiola por Deossa; y Aaron Spetale por Toledo (E); 23m, Ramón Ábila por Bernardi; y Tomás Moschión por Aliendro (C); 28m, Ricardo Ramírez por Marinelli (E); 38m, Nicolás Fernández por Nuñez; y Gonzalo Piñeiro por Valdez (E); 48m, Paolo Goltz por Farías; y Brian Farioli por Beltrán (C).

Amonestados: Lértora y Farías (C). Morel y Lattanzio (E).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).