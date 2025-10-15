Un insólito episodio tuvo como protagonista a un club de la ciudad en la Primera D del futsal de AFA. En los minutos finales del partido entre Provincial y BPNA (Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda), disputado en Burzaco, un hincha ingresó al campo de juego y evitó un gol del conjunto rosarino al colocarse junto al arco.

El encuentro estaba a punto de definirse cuando el simpatizante invadió la cancha, se paró frente al arco y logró impedir que la pelota entrara. El árbitro detuvo el juego de inmediato y expulsó al intruso, aunque el resultado final se mantuvo: empate 4 a 4.

Las imágenes del momento, registradas por personas que estaban en las tribunas, se viralizaron rápidamente en redes y generaron indignación.

El partido se disputó en la cancha de San Martín de Burzaco, en el marco de la fecha 25 del campeonato de futsal de AFA. Con cinco jornadas por jugar, el líder es Villa Heredia con 56 puntos, mientras que BPNA y Provincial suman 36 unidades y se mantienen en zona de desafiliación.

